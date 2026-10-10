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    Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün VII turun daha iki oyunu baş tutacaq

    Futbol
    • 10 oktyabr, 2026
    • 09:38
    Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün VII turun daha iki oyunu baş tutacaq

    Misli Premyer Liqasının VII turunda bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, "Zirə" evdə "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək.

    "Zirə" hazırda turnir cədvəlində 10 xalla 5-ci pillədə yer alıb. 9 xala malik "Şamaxı" isə 7-cidir.

    Günün son matçında "Qəbələ" səfərdə "Sumqayıt"la qarşılaşacaq. "Qəbələ" 4 xalla turnir cədvəlində 9-cu yerdədir. 11-ci pillədə qərarlaşan Sumqayıt komandasının isə 2 xalı var.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VII tur

    10 oktyabr

    17:00. "Zirə" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Asiman Əzizli, Rəhman İmami, İslam Məmmədov.

    VAR: Əkbər Əhmədov.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    19:30. "Sumqayıt" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Cəmil Quliyev, Kərim Zeynalov, Mahmud Bağırzadə.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Zeynal Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şixəliyev.

    "SOCAR Polymer Arena"

    Xatırladaq ki, turun ötən gün baş tutan matçlarında "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ı (2:0) məğlub edib. "Neftçi" - "Sabah" matçı isə qolsuz bərabərliklə başa çatıb.

    Azərbaycan Premyer Liqası Zirə FK Şamaxı FK Sumqayıt FK Qəbələ FK
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