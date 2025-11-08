İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    • 08 noyabr, 2025
    • 17:46
    Premyer Liqa: Araz-Naxçıvan Karvan-Yevlaxı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasının XI turunda növbəti oyun keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"la qarşılaşıb.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan görüş Elmar Baxşıyevin rəhbərlik etdiyi komandanın 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Yevlax təmsilçisindən16-cı dəqiqədə Araz Abdullayev rəqib qapısına yol tapıb. Naxçıvan komandasının heyətində isə Hamidu Keyta 65-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Naxçıvan komandasının digər futbolçusu Felipe Santos isə 90+2-ci dəqiqədə penaltidən fərqlənib.

    Bu nəticədən sonra "Karvan-Yevlax" 5 xalla 11-ci pillədə yer alıb. "Araz-Naxçıvan" isə 19 xalla 5-cidir.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən görüşlərində "Şamaxı" "İmişli"ni (1:0), "Sumqayıt" "Qəbələ"ni (2:0) üstələyib.

    "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax" Misli Premyer Liqası

