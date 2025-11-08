Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib
- 08 noyabr, 2025
- 17:46
Misli Premyer Liqasının XI turunda növbəti oyun keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"la qarşılaşıb.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan görüş Elmar Baxşıyevin rəhbərlik etdiyi komandanın 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Yevlax təmsilçisindən16-cı dəqiqədə Araz Abdullayev rəqib qapısına yol tapıb. Naxçıvan komandasının heyətində isə Hamidu Keyta 65-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Naxçıvan komandasının digər futbolçusu Felipe Santos isə 90+2-ci dəqiqədə penaltidən fərqlənib.
Bu nəticədən sonra "Karvan-Yevlax" 5 xalla 11-ci pillədə yer alıb. "Araz-Naxçıvan" isə 19 xalla 5-cidir.
Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən görüşlərində "Şamaxı" "İmişli"ni (1:0), "Sumqayıt" "Qəbələ"ni (2:0) üstələyib.