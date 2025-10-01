İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Finala daha yaxşı hazırlaşmalıyıq"

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 14:51
    Azərbaycan millisinin futbolçusu: Finala daha yaxşı hazırlaşmalıyıq

    Azərbaycanın U-16 millisinin futbolçusu Əli Bəşirov III MDB Oyunlarının final matçına daha yaxşı hazırlaşmalı olduqlarını deyib.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, o, bunu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    İki qolun müəllifi olan futbolçu sevincli olduğunu deyib:

    "Üç xalı qazandığımız üçün çox sevincliyik. Finala vəsiqə qazandıq. Bundan sonra finala daha yaxşı hazırlaşmalıyıq. Önəmli oyunda iki qol vurduğum üçün çox sevincliyəm".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması A qrupunda keçirdiyi ikinci görüşdə Qırığızstanı 4:0 hesabı ilə məğlub edərək finala yüksəlib. Futbol yarışına oktyabrın 4-də yekun vurulacaq.

