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    Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasında Litva ilə oyun öncəsi açıq məşqi baş tutub

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2026
    • 17:20
    Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasında Litva ilə oyun öncəsi açıq məşqi baş tutub

    Azərbaycan milli komandasının Millətlər Liqasında Litvaya qarşı səfərdə keçirəcəyi oyun öncəsi açıq məşqi baş tutub.

    "Report"un AFFA-nın təşkilatçılığı və "Misli"nin dəstəyi ilə Kaunas şəhərinə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, ilk 15 dəqiqəsi jurnalistlər üçün açıq olan hazırlıq prosesi Darius və Girenas stadionunda baş tutub.

    Komanda baş məşqçi Ayxan Abbasovun rəhbərliyi altında məşqə isinmə hərəkətləri ilə başlayıb. Daha sonra futbolçular topla çalışmalara və müxtəlif təmrinlərin yerinə yetirilməsinə keçid ediblər.

    Qeyd edək ki, D Liqasının 2-ci qrupunun Litva - Azərbaycan oyunu sentyabrın 27-də, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da Kaunas şəhərində baş tutacaq.

    Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasında Litva ilə oyun öncəsi açıq məşqi baş tutub
    Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasında Litva ilə oyun öncəsi açıq məşqi baş tutub
    Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasında Litva ilə oyun öncəsi açıq məşqi baş tutub
    Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasında Litva ilə oyun öncəsi açıq məşqi baş tutub
    Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasında Litva ilə oyun öncəsi açıq məşqi baş tutub
    Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasında Litva ilə oyun öncəsi açıq məşqi baş tutub
    Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasında Litva ilə oyun öncəsi açıq məşqi baş tutub
    Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasında Litva ilə oyun öncəsi açıq məşqi baş tutub
    Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasında Litva ilə oyun öncəsi açıq məşqi baş tutub

    Futbol üzrə Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqası Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
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