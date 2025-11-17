Azərbaycan millisinin futbolçusu U-21-in heyətinə cəlb edilib
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 17:34
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinə yeni futbolçu dəvət olunub.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İslandiya və Fransa ilə keçirilən oyunlar zamanı əsas yığmanın düşərgəsində olan "Şamaxı"nın müdafiəçisi Rüfət Abbasov U-21-in heyətinə cəlb edilib.
Qeyd edək ki, U-21 noyabrın 18-də Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Cəbəllütariq yığması ilə səfərdə qarşılaşacaq.
