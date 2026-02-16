İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan millisinin futbolçusu Premyer Liqada 40-cı qoluna imza atıb

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 10:30
    Azərbaycan millisinin futbolçusu Premyer Liqada 40-cı qoluna imza atıb

    Misli Premyer Liqasının XX turunun "İmişli" ilə oyununda "Qarabağ"ın qələbə topunu vuran Musa Qurbanlı yubiley qoluna imza atıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı hücumçu çempionatda 40-cı dəfə fərqlənib.

    Azərbaycan millisinin üzvü buna 97-ci oyununda nail olub. Forvard turnirin tarixində 40 və ya daha çox qol vuran futbolçuların siyahısına daxil olub. Junivan Suares, Ramil Şeydayev, Fernando Peres və Mehman Allahverdiyevə çatan Qurbanlı 65-69-cu yerləri bölüşür.

    Premyer Liqada iki klubda çıxış edən hücumçu "Qarabağ"da 88 oyunda 39, "Zirə"də 9 matçda 1 dəfə fərqlənib.

    Qeyd edək ki, Musa 40-cı qolunu cari çempionatda vuran ikinci futbolçudur. Ona qədər Coy-Lens Mikels ("Sabah") buna nail olub.

