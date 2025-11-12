İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiya yığmasını yaxşı təhlil etmişik"

    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 19:33
    Azərbaycan millisinin futbolçusu: İslandiya yığmasını yaxşı təhlil etmişik

    Azərbaycan millisi İslandiyanı yaxşı təhlil edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu futbol üzrə Azərbaycan millisinin futbolçusu Anton Krivotsyuk mətbuat konfransında deyib.

    Müdafiəçi İslandiya yığmasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Rəqibimizi yaxşı təhlil etmişik. İslandiyanın heyətində güclü futbolçular yer alıb. Bizi çətin oyun gözləyir. Qarşılaşmaya yaxşı hazırlaşmışıq. İnanırıq ki, sabah yaxşı çıxış edəcəyik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - İslandiya matçı sabah, 8-ci km qəsəbə stadionunda saat 21:00-da start götürəcək.

    Futbol DÇ-2026 seçmə mərhələ Azərbaycan - İslandiya

    Son xəbərlər

    19:36

    Ayxan Abbasov: "İslandiya ilə oyunda futbolçularıma güvənirəm"

    Futbol
    19:34

    Ukraynanın energetika naziri istefa verib

    Digər ölkələr
    19:33

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiya yığmasını yaxşı təhlil etmişik"

    Futbol
    19:29

    Qazaxıstan və Rusiya bir sıra hökumətlərarası sazişlər imzalayıblar

    Region
    19:28

    Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start verib

    İdman
    19:24

    Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsindəki yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:17
    Video

    Şəmkirdə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olub

    Hadisə
    19:13
    Foto

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə dövlət maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Maliyyə
    19:12

    Aİ dezinformasiya və hibrid hücumlardan qorunmaq üçün "Demokratiya qalxanı"nı elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti