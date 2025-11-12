Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiya yığmasını yaxşı təhlil etmişik"
Futbol
- 12 noyabr, 2025
- 19:33
Azərbaycan millisi İslandiyanı yaxşı təhlil edib.
"Report"un məlumatına görə, bunu futbol üzrə Azərbaycan millisinin futbolçusu Anton Krivotsyuk mətbuat konfransında deyib.
Müdafiəçi İslandiya yığmasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Rəqibimizi yaxşı təhlil etmişik. İslandiyanın heyətində güclü futbolçular yer alıb. Bizi çətin oyun gözləyir. Qarşılaşmaya yaxşı hazırlaşmışıq. İnanırıq ki, sabah yaxşı çıxış edəcəyik".
Qeyd edək ki, Azərbaycan - İslandiya matçı sabah, 8-ci km qəsəbə stadionunda saat 21:00-da start götürəcək.
Son xəbərlər
19:36
Ayxan Abbasov: "İslandiya ilə oyunda futbolçularıma güvənirəm"Futbol
19:34
Ukraynanın energetika naziri istefa veribDigər ölkələr
19:33
Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiya yığmasını yaxşı təhlil etmişik"Futbol
19:29
Qazaxıstan və Rusiya bir sıra hökumətlərarası sazişlər imzalayıblarRegion
19:28
Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start veribİdman
19:24
Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsindəki yanğın söndürülüb - YENİLƏNİBHadisə
19:17
Video
Şəmkirdə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olubHadisə
19:13
Foto
Azərbaycan Dünya Bankı ilə dövlət maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edibMaliyyə
19:12