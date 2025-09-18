Azərbaycan millisinin futbolçusu əməliyyat olunub
Futbol
- 18 sentyabr, 2025
- 22:18
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının kapitanı Ayxan Süleymanlı Almaniyanın Münhen şəhərində əməliyyat olunub.
"Report" xəbər verir ki, 21 yaşlı müdafiəçi sol diz ön çarpaz bağından uğurlu əməliyyat keçirib.
Qeyd edək ki, Ayxan Süleymanlı U-21 millimizin heyətində Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Bolqarıstan yığması ilə Bakıda keçirilən oyunda (1:1) zədələnib.
