    Futbol
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:53
    Azərbaycan millisinin Fransadakı açıq məşqinin vaxtı açıqlanıb

    Futbol üzrə Azərbaycan millisinin DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində səfərdə Fransaya qarşı keçirəcəyi oyundan əvvəl açıq məşqinin vaxtı bəlli olub.

    "Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, komandanın ilk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq olacaq hazırlıq prosesi oktyabrın 9-da, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.

    Bundan yarım saat əvvəl baş məşqçi Ayxan Abbasov mətbuat konfransına qatılacaq.

    Eyni gündə, saat 14:15-də Fransa yığmasının baş məşqçisi Didye Deşamın mətbuat konfransı, 20:00-da isə komandanın açıq məşqi planlaşdırılıb.

    Qeyd edək ki, Fransa - Azərbaycan qarşılaşması oktyabrın 10-da, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də "Park de Prens" stadionunda keçiriləcək.

