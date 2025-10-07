Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Həmişə güclü komandalarla qarşılaşmağın tərəfdarıyam"
19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Elxan Abdullayev həmişə güclü komandalarla qarşılaşmağın tərəfdarı olub.
"Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
O, Özbəkistanda keçirilən təlim-məşq toplanışı barədə fikirlərini bildirib:
"Noyabrda Maltada baş tutacaq Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunlarından öncəki son təlim-məşq toplanışını keçirik. Özbəkistanla iki yoxlama oyunu keçirəcəyik. Rəqib çox güclü komandadır. Bu matçlarda gücümüzü sınayacağıq və seçmə mərhələyə nə dərəcədə hazır olduğumuzu görəcəyik. Həmişə güclü komandalarla qarşılaşmağın tərəfdarı olmuşam. Çünki belədə çatışmazlıqları görürük və həmin səhvlərin üzərində işləməyə başlayırıq. Bəzi futbolçularımız U-21 millimizə dəvət alıblar. Bu səbəbdən Özbəkistanla görüşlərdə yeni oyunçulara da şans verəcəyik. Səfərdən yaxşı nəticələrlə dönməyə çalışacağıq".
Qeyd edək ki, U-19 toplanış çərçivəsində oktyabrın 9-da və 12-də Özbəkistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama görüşü keçirəcək.