Azərbaycanın U-21 millisinin iki oyun üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 30 avqust, 2025
- 11:23
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində səfərdə Portuqaliya, evdə Bolqarıstan yığmalarına qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün heyəti müəyyənləşib.
"Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Ayxan Abbasov siyahıya 24 futbolçunun adını daxil edib.
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Rəvan Mirzəmmədov
|Sabah
|2
|Xəyal Fərzullayev
|Sumqayıt
|3
|Səlim Həşimov
|Şamaxı
|4
|İbrahim Ramazanov
|Turan Tovuz
|5
|Elgün Dünyamalıyev
|Sabah
|6
|Raul Məmmədov
|Kəpəz
|7
|Nadir Orucov
|Sumqayıt
|8
|Emin Rüstəmov
|Səbail
|9
|Ayxan Süleymanlı
|Sumqayıt
|10
|Sənan Muradlı
|Şamaxı
|11
|Rüfət Abbasov
|Şamaxı
|12
|Nihad Əhmədzadə
|Sumqayıt
|13
|Eşqin Əhmədov
|Qəbələ
|14
|Əkbər Eyubov
|Zirə
|15
|Hikmət Cəbrayılzadə
|Qarabağ
|16
|Murad Məmmədov
|Neftçi
|17
|Edqar Adilxanov
|Şamaxı
|18
|Emil Süleymanov
|Şamaxı
|19
|Oruc Məmmədov
|Şamaxı
|20
|Elcan Əbilov
|Kəpəz
|21
|Həsən Nəzərli
|Ankaragücü (Türkiyə)
|22
|Nahid Əliyev
|Şəfa
|23
|Ağadadaş Salyanskiy
|Neftçi
|24
|Sadiq Şəfiyev
|Turan Tovuz
Qeyd edək ki, U-21 sentyabrın 1-də təlim-məşq toplanışına yığışacaq. Komanda sentyabrın 5-də, Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da Barseluşda Portuqaliya, sentyabrın 9-da, saat 18:00-da isə Bakıda Bolqarıstan yığması ilə qarşılaşacaq.
B qrupunda yer alan milli sentyabrın 2-dən 3-nə keçən gecə Portuqaliyaya yola düşəcək.
Son xəbərlər
12:41
Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin inşası gələn ilin sonunda başa çatdırılacaqİnfrastruktur
12:38
Ağdamdan digər azad edilmiş digər ərazilərə avtobus reysləri açılacaqİnfrastruktur
12:36
Emin Hüseynov: "Bakı-Ağdam qatarı azad edilmiş ərazilərinə qayıdışın vacib simvoludur"İnfrastruktur
12:31
Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıbHadisə
12:30
Soçi hava limanında 40-dan çox reys gecikirDigər ölkələr
12:29
Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıbHadisə
12:21
Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisinin davam etdirilməsinə 10 milyon manat xərclənəcəkİnfrastruktur
12:13
Foto
Bakı-Ağdam sərnişin qatarı təyinat məntəqəsinə çatıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
12:07
Foto