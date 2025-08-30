    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Azərbaycanın U-21 millisinin iki oyun üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 30 avqust, 2025
    • 11:23
    Azərbaycanın U-21 millisinin iki oyun üçün heyəti açıqlanıb

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində səfərdə Portuqaliya, evdə Bolqarıstan yığmalarına qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün heyəti müəyyənləşib.

    "Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Ayxan Abbasov siyahıya 24 futbolçunun adını daxil edib.

    Nr.  Adı / Soyadı Klub
    1 Rəvan Mirzəmmədov Sabah
    2 Xəyal Fərzullayev Sumqayıt
    3 Səlim Həşimov Şamaxı
    4 İbrahim Ramazanov Turan Tovuz
    5 Elgün Dünyamalıyev Sabah
    6 Raul Məmmədov Kəpəz
    7 Nadir Orucov Sumqayıt
    8 Emin Rüstəmov Səbail
    9 Ayxan Süleymanlı Sumqayıt
    10 Sənan Muradlı Şamaxı
    11 Rüfət Abbasov Şamaxı
    12 Nihad Əhmədzadə Sumqayıt
    13 Eşqin Əhmədov Qəbələ
    14 Əkbər Eyubov Zirə
    15 Hikmət Cəbrayılzadə Qarabağ
    16 Murad Məmmədov Neftçi
    17 Edqar Adilxanov Şamaxı
    18 Emil Süleymanov Şamaxı
    19 Oruc Məmmədov Şamaxı
    20 Elcan Əbilov Kəpəz
    21 Həsən Nəzərli Ankaragücü (Türkiyə)
    22 Nahid Əliyev Şəfa
    23 Ağadadaş Salyanskiy Neftçi
    24 Sadiq Şəfiyev Turan Tovuz

    Qeyd edək ki, U-21 sentyabrın 1-də təlim-məşq toplanışına yığışacaq. Komanda sentyabrın 5-də, Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da Barseluşda Portuqaliya, sentyabrın 9-da, saat 18:00-da isə Bakıda Bolqarıstan yığması ilə qarşılaşacaq.

    B qrupunda yer alan milli sentyabrın 2-dən 3-nə keçən gecə Portuqaliyaya yola düşəcək.

    Azərbaycan millisi   U-21 yığması   Futbol  

