Azərbaycan millisi Banqladeşdə beynəlxalq turnirə qələbə ilə start verib
Futbol
- 29 noyabr, 2025
- 19:17
Banqladeşdə təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində ilk oyuna çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, paytaxt Dəkkədə Malayziya yığması ilə qarşılaşan Azərbaycan 2:0 hesablı qələbəyə sevinib.
Milli Stadionda keçirilən görüşdə qolları Peritan Bozdağ (4) və Nigar Mirzəliyeva (24) vurublar.
