    Futbol
    • 29 noyabr, 2025
    • 19:17
    Azərbaycan millisi Banqladeşdə beynəlxalq turnirə qələbə ilə start verib

    Banqladeşdə təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində ilk oyuna çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, paytaxt Dəkkədə Malayziya yığması ilə qarşılaşan Azərbaycan 2:0 hesablı qələbəyə sevinib.

    Milli Stadionda keçirilən görüşdə qolları Peritan Bozdağ (4) və Nigar Mirzəliyeva (24) vurublar.

    Azərbaycan millisi Qadın futbolçular Təlim-məşq toplanışı

