    Azərbaycan Kubokunun yarımfinalında 18 illik məhsuldarlıq təkrarlanıb

    Futbol
    • 04 aprel, 2026
    • 14:09
    Azərbaycan Kubokunun yarımfinalında 18 illik məhsuldarlıq təkrarlanıb

    Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində 18 illik rekord təkrarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından bildirilib.

    Yarımfinalın ilk oyunları meydana çıxan 4 komandadan üçünün 2 qol vurması ilə yadda qalıb. "Qarabağ" – "Sabah" qarşılaşmasında (2:2) hər iki komanda, "Turan Tovuz" – "Ziirə" matçında (0:2) qonaqlar iki dəfə fərqlənib.

    Ölkə kuboku tarixində 3-cü dəfə yarımfinalın ilk oyunlarında ən azı 3 komanda 2 və ya daha çox qol vurub. Belə məhsuldarlığa sonuncu dəfə 18 il əvvəl təsadüf olunub. 2007/2008 mövsümündə "Qəbələ" – "Xəzər-Lənkəran" (1:3) və "Neftçi" - "İnter" (2:2) cütlərində yalnız bir komanda 2-dən az qol vurub.

    1994/1995 mövsümündə də oxşar hadisə yaşanıb. "Neftçi" – "Xəzri" (2:1) və "Kəpəz" – "Kur-Nur" (3:3) matçlarında üç komanda məhsuldarlıq göstərib.

    Ümumilikdə isə 2 görüşdə 6 qol vurulub və orta məhsuldarlıq 3,00-ə bərabər olub. Yarımfinalın ilk oyunlarında Azərbaycan Kuboku tarixində 9-cu dəfə bu rəqəm 3 və ya daha yüksək olub.

    Mütləq rekord 1994/1995 mövsümünə məxsusdur. "Neftçi" – "Xəzri" (2:1) və "Kəpəz" – "Kur-Nur" (3:3) matçlarında 9 qol vurulub və orta göstərici 4,50 olub. 2007/2008 və 2008/2009 mövsümlərində 8, 2023/2024 mövsümündə 7 qol qeydə alınıb. 1997/1998, 2015/2016, 2016/2017 və 2022/2023 mövsümlərində isə indiki kimi ilk oyunlar 6 qolla yekunlaşıb.

    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti