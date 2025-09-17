İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb

    Futbol
    • 17 sentyabr, 2025
    • 15:48
    Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə təsnifat mərhələlərində qarşılaşacaq cütlüklər müəyyənləşib.

    Azərbaycan Kuboku

    I təsnifat mərhələsi

    1. "Dinamo" - "Kür-Araz" 

    2. "Göygöl" - "Şəmkir"

    3. "Şəki City"  - "Araz Saatlı" 

    4. "Qaradağ-Lökbatan" -"Ağdaş" 

    5. "Quba" - "Xankəndi" 

    6. "Ağstafa Gəncləri" - "Şirvan" 

    II təsnifat mərhələsi

    "Şimal" - "Şahdağ Qusar"

    "Zaqatala" - "Sumqayıt"

    "Neftçi" - MOİK

    "Səbail" - "Şamaxı"

    "Qəbələ" - "Mingəçevir"

    5-ci cütün qalibi - "Baku Sportinq"

    4-cü cütün qalibi - "Karvan"

    1-cütün qalibi - "İmişli"

    6-cı cütün qalibi - "Kəpəz"

    2-ci cütün qalibi - "Difai"

    3-cü cütün qalibi - "Turan Tovuz"

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda 34 komanda iştirak edəcək. 1/4 finala qədər qalib bir oyunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşəcək. Daha sonra ev-səfər prinsipi tətbiq olunacaq.

    Azərbaycan Kubokunun final matçı mayın 13-də "Neftçi Arena"da təşkil olunacaq.

