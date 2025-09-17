Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb
- 17 sentyabr, 2025
- 15:48
Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə təsnifat mərhələlərində qarşılaşacaq cütlüklər müəyyənləşib.
Azərbaycan Kuboku
I təsnifat mərhələsi
1. "Dinamo" - "Kür-Araz"
2. "Göygöl" - "Şəmkir"
3. "Şəki City" - "Araz Saatlı"
4. "Qaradağ-Lökbatan" -"Ağdaş"
5. "Quba" - "Xankəndi"
6. "Ağstafa Gəncləri" - "Şirvan"
II təsnifat mərhələsi
"Şimal" - "Şahdağ Qusar"
"Zaqatala" - "Sumqayıt"
"Neftçi" - MOİK
"Səbail" - "Şamaxı"
"Qəbələ" - "Mingəçevir"
5-ci cütün qalibi - "Baku Sportinq"
4-cü cütün qalibi - "Karvan"
1-cütün qalibi - "İmişli"
6-cı cütün qalibi - "Kəpəz"
2-ci cütün qalibi - "Difai"
3-cü cütün qalibi - "Turan Tovuz"
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda 34 komanda iştirak edəcək. 1/4 finala qədər qalib bir oyunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşəcək. Daha sonra ev-səfər prinsipi tətbiq olunacaq.
Azərbaycan Kubokunun final matçı mayın 13-də "Neftçi Arena"da təşkil olunacaq.