İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində bu gün daha üç oyun keçiriləcək

    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 09:08
    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində bu gün daha üç oyun keçiriləcək

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində bu gün daha üç oyun keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçı Şamaxıda baş tutacaq.

    Şəhərin eyniadlı komandası "Baku Sportinq"i qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 14:00-da start götürəcək.

    Ardınca "Sabah" "İmişli"nin qonağı olacaq. Bu görüş də eyni saatda başlayacaq.

    Günün son oyununda "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək. Bu matçın startı saat 19:00-a planlaşdırılıb.

    "Şamaxı" - "Baku Sportinq" cütünün qalibi növbəti raundda "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax" duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq. "İmişli" - "Sabah" görüşündə qalib gələn komanda 1/4 finalda "Qəbələ" - "Şəfa" cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

    3 dekabr

    14:00. "Şamaxı""Baku Sportinq"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Elvin Bayramov.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    Şamaxı şəhər stadionu

    14:00. "İmişli""Sabah"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Şirmamed Mamedov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Fərid Hacıyev.

    AVAR: Vüqar Həsənli.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.

    Quba Olimpiya Kompleksinin stadionu

    19:00. "Qarabağ""Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Nicat İsmayıllı.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Emin Əliyev.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    "Azərsun Arena"

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsi dekabrın 4-də başa çatacaq. Ötən gün "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"ı (2:1), "Zirə" isə əlavə vaxtda "Neftçi"ni (1:0) məğlub edib.

    Azərbaycan Kuboku "Baku Sportinq" klubu "Şamaxı" klubu "Karvan-Yevlax"

    Son xəbərlər

    09:39

    Bakıda avtomobil yanıb, bir nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    09:39

    Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı təhqiqat yekunlaşmaq üzrədir

    Region
    09:38

    Azərbaycan neftinin qiyməti dəyişməyib

    Energetika
    09:35

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Oyunumuza gələn azarkeşlər peşman olmadılar"

    Futbol
    09:27

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün 4 oyun baş tutacaq

    Komanda
    09:21

    Bir ayda sərhəddə 58 milyon manata yaxın qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    09:20

    Binəqədinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:19

    Ötən ay Azərbaycan sərhədini pozan 20 əcnəbi saxlanılıb

    Hadisə
    09:19

    Azərbaycan orbitə "Zəfər" peyki buraxıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti