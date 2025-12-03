Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində bu gün daha üç oyun keçiriləcək
- 03 dekabr, 2025
- 09:08
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində bu gün daha üç oyun keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçı Şamaxıda baş tutacaq.
Şəhərin eyniadlı komandası "Baku Sportinq"i qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 14:00-da start götürəcək.
Ardınca "Sabah" "İmişli"nin qonağı olacaq. Bu görüş də eyni saatda başlayacaq.
Günün son oyununda "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək. Bu matçın startı saat 19:00-a planlaşdırılıb.
"Şamaxı" - "Baku Sportinq" cütünün qalibi növbəti raundda "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax" duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq. "İmişli" - "Sabah" görüşündə qalib gələn komanda 1/4 finalda "Qəbələ" - "Şəfa" cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.
3 dekabr
14:00. "Şamaxı" – "Baku Sportinq"
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Elvin Bayramov.
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.
Şamaxı şəhər stadionu
14:00. "İmişli" – "Sabah"
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Şirmamed Mamedov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Fərid Hacıyev.
AVAR: Vüqar Həsənli.
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.
Quba Olimpiya Kompleksinin stadionu
19:00. "Qarabağ" – "Karvan-Yevlax"
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Nicat İsmayıllı.
VAR: Rəşad Əhmədov.
AVAR: Emin Əliyev.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.
"Azərsun Arena"
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsi dekabrın 4-də başa çatacaq. Ötən gün "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"ı (2:1), "Zirə" isə əlavə vaxtda "Neftçi"ni (1:0) məğlub edib.