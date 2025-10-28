Azərbaycan Kubokunda daha bir 1/8 finalçı müəyyənləşib
Futbol
- 28 oktyabr, 2025
- 18:49
Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsində "Dinamo" "Turan Tovuz"la qarşılaşıb.
"Report"un məlumatına görə, "Azərsun Arena"da keçirilən matç qərb təmsilçisinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Kurban Berdıyevin rəhbərlik etdiyi kollektiv 1/8 finalda "Şimal" - "Şahdağ Qusar" matçının qalibi ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, daha əvvəl keçirilən görüşlərdə "Şəfa" "Cəbrayıl"ı (3:0), "Baku Sportinq" "Göygöl"ü (2:0), "Kəpəz" "Ağstafa Gəncləri"ni (6:1), "İmişli" "Qaradağ Lökbatan"ı (3:2), "Karvan-Yevlax" isə "Sheki City"ni (3:1) məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəliblər.
