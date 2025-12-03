İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Kubokunda 1/4 finala yüksələn növbəti komanda bəlli olub

    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:58
    Azərbaycan Kubokunda 1/4 finala yüksələn növbəti komanda bəlli olub

    Azərbaycan Kubokunda 1/4 finala yüksələn növbəti komadna bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, 1/8 finalda "Baku Sportinq"ə 1:0 hesabı ilə qalib gələn "Şamaxı" növbəti raunda adlayıb.

    Bölgə təmsilçisi yarımfinala gedən yolda "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax" duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsi dekabrın 4-də başa çatacaq. Ötən gün "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"ı (2:1), "Zirə" isə əlavə vaxtda "Neftçi"ni (1:0) məğlub edib.

    Azərbaycan Kuboku "Şamaxı" klubu "Baku Sportinq" klubu

    Son xəbərlər

    16:23

    Hesablama Palatasının fəaliyyətinin həmkar qiymətləndirməsinin hesabatı təqdim edilib

    Maliyyə
    16:21

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 50 % artıb

    İKT
    16:18

    "Formula 1" komandasının yeni bazasında oğurluq hadisəsi baş verib

    Formula 1
    16:12
    Foto

    "Nar" inklüziv cəmiyyətin qurulmasına dəstəyini davam etdirir

    İKT
    16:10

    Qazaxıstanda 25 ildən artıq müddətdə istismar olunan yük təyyarələrinə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırıla bilər

    Region
    16:06

    Ermənistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi qaydaları dəyişdirilə bilər

    Region
    16:06

    Pakistanda üç polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    16:01
    Foto

    EBRD Azərbaycanın enerji sektorunun dekarbonizasiyası ilə bağlı tövsiyələr hazırlayıb

    Energetika
    15:59

    Azərbaycanda 3 telekomunikasiya şirkəti birləşir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti