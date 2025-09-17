Azərbaycan Kubokunun final matçı "Neftçi Arena"da keçiriləcək
Futbol
- 17 sentyabr, 2025
- 15:38
Azərbaycan Kubokunun final matçı "Neftçi Arena"da təşkil olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu PFL-in texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov turnirin püşkatma mərasimində deyib.
Həlledici qarşılaşma mayın 13-də baş tutacaq.
Son xəbərlər
16:31
"Sabah"ın basketbolçusu: "Çempionlar Liqasında yaxşı oyun sərgiləmək istəyirik" - MÜSAHİBƏKomanda
16:28
Naxçıvanda ilk qadın kooperativi yaradılırASK
16:28
Səfir: Azərbaycan və Pakistan ticarət dövriyyəsinin artması üçün reyslərin sayını artıracaqİnfrastruktur
16:20
Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 8 %-dən çox azaldıbEnergetika
16:19
Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edibDaxili siyasət
16:16
Rəy
BƏƏ Prezidentinin önəmli səfəri - Azərbaycanın Yaxın Şərqlə genişlənən əməkdaşlığı - ŞƏRHAnalitika
16:15
Azərbaycanda gecikmə ilə təqdim edilən vergi bəyannamələrinin payı 11 %-ə yüksəlibMaliyyə
16:11
"Enterprise Azerbaijan" və "Licorne Gulf Qatar" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıbBiznes
16:10