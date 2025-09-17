İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Azərbaycan Kubokunun final matçı "Neftçi Arena"da keçiriləcək

    Futbol
    • 17 sentyabr, 2025
    • 15:38
    Azərbaycan Kubokunun final matçı "Neftçi Arena"da təşkil olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu PFL-in texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov turnirin püşkatma mərasimində deyib. 

    Həlledici qarşılaşma mayın 13-də baş tutacaq.

    Azərbaycan Kuboku "Neftçi Arena" Final matçı püşkatma

