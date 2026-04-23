    23 aprel, 2026
    • 17:00
    Azərbaycan Kuboku: Zirə üçüncü, Sabah ikinci dəfə finalda oynayacaq

    "Zirə" Azərbaycan Kubokunun finalında üçüncü, "Sabah" isə ikinci dəfə iştirak edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    "Zirə" yarımfinalda "Turan Tovuz"u (2:0, 0:0), "Sabah" isə "Qarabağ"ı (2:2, 2:1) mübarizədən kənarlaşdırıb. Qəsəbə klubu tarixində 3-cü dəfə finala yüksəlib. Zirənin eyniadlı təmsilçisi 2021/2022 və 2023/2024 mövsümlərində həlledici matçın iştirakçısı olub.

    "Sabah" isə həm tarixində, həm də ardıcıl ikinci dəfə finalda oynayacaq. Ötən mövsümün qalibi titulunu qorumağa çalışacaq. Mayın 13-də üz-üzə gələcək rəqiblər əvvəlki final oyunlarında eyni komanda - "Qarabağ" ilə qarşılaşıblar.

    Ümumilikdə isə 1992-ci ildən keçirilən yarışda 19 komanda finalda oynayıb: "Qarabağ" – 12, "Neftçi" - 11, "Şamaxı" – 6, "Xəzər Lənkəran", "Qəbələ" – 5, "Kəpəz" – 4, "Bakı", "Zirə" – 3, "Kür Nur", "Şəmkir", "Sumqayıt", "Sabah" – 2, "İnşaatçı", "Şəfa", Xəzri", "MKT-Araz", "Karvan", "Xəzər" L, "İnşaatçı" – 1.

    Son xəbərlər

    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:03

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti