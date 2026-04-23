Azərbaycan Kuboku: "Zirə" üçüncü, "Sabah" ikinci dəfə finalda oynayacaq
- 23 aprel, 2026
- 17:00
"Zirə" Azərbaycan Kubokunun finalında üçüncü, "Sabah" isə ikinci dəfə iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
"Zirə" yarımfinalda "Turan Tovuz"u (2:0, 0:0), "Sabah" isə "Qarabağ"ı (2:2, 2:1) mübarizədən kənarlaşdırıb. Qəsəbə klubu tarixində 3-cü dəfə finala yüksəlib. Zirənin eyniadlı təmsilçisi 2021/2022 və 2023/2024 mövsümlərində həlledici matçın iştirakçısı olub.
"Sabah" isə həm tarixində, həm də ardıcıl ikinci dəfə finalda oynayacaq. Ötən mövsümün qalibi titulunu qorumağa çalışacaq. Mayın 13-də üz-üzə gələcək rəqiblər əvvəlki final oyunlarında eyni komanda - "Qarabağ" ilə qarşılaşıblar.
Ümumilikdə isə 1992-ci ildən keçirilən yarışda 19 komanda finalda oynayıb: "Qarabağ" – 12, "Neftçi" - 11, "Şamaxı" – 6, "Xəzər Lənkəran", "Qəbələ" – 5, "Kəpəz" – 4, "Bakı", "Zirə" – 3, "Kür Nur", "Şəmkir", "Sumqayıt", "Sabah" – 2, "İnşaatçı", "Şəfa", Xəzri", "MKT-Araz", "Karvan", "Xəzər" L, "İnşaatçı" – 1.