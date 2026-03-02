İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan Kuboku: Zirə – Sumqayıt qarşılaşmasının hakimləri açıqlanıb

    Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində keçiriləcək "Zirə" – "Sumqayıt" oyununun hakimləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Cavab qarşılaşmasını FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək. Elşad Abdullayev və Pərvin Talıbov onun bu qarşılaşmadakı köməkçiləri olacaqlar.

    Azərbaycan Kuboku

    1/4 final

    3 mart

    19:00."Zirə" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Rauf Cabarov

    VAR: Tural Qurbanov

    AVAR: Asiman Əzizli

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    Qeyd edək ki, tərəflər arasında baş tutan ilk matçda qapılara qol vurulmayıb.

    Futbol xəbərləri Azərbaycan Kuboku Elçin Məsiyev

