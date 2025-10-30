Azərbaycan Kuboku: "Zaqatala" ilə oyun "Sumqayıt" üçün əlamətdar olub
Futbol
- 30 oktyabr, 2025
- 10:01
Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinin "Zaqatala" ilə oyununda vurulan 2-ci qol "Sumqayıt" üçün əlamətdar olub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "gənclik şəhəri" təmsilçisi ölkə kubokunda 50-ci qolunu vurub.
Yubiley topuna Nihat Əhmədzadə imza atıb. Sumqayıtın eyniadlı klubu 3:0 hesablı qələbə ilə 41-ci oyununda qol sayını 51-ə yüksəldib.
Evdə 19, səfərdə 31, neytral meydanda 1 dəfə fərqlənən "Sumqayıt" turnirin tarixində 50 və daha çox qol vuran 20-ci komandadır. Klub tarixində kubokdakı ilk qol isə 2011/2012 mövsümünün 1/16 finalında, "Lokomotiv"lə (Bakı) səfər matçında (2:0) vurulub.
