Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"la, "Neftçi" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 02 dekabr, 2025
    • 09:03
    Azərbaycan Kuboku: Turan Tovuz Şahdağ Qusarla, Neftçi Zirə ilə üz-üzə gələcək

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinə bu gün iki oyunla start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"la, "Neftçi" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşmalar müvafiq olaraq saat 15:00 və 19:00-da start götürəcək.

    "Şahdağ Qusar" – "Turan Tovuz" cütünün qalibi növbəti raundda "Araz-Naxçıvan" – "Kəpəz" duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq.

    "Zirə" – "Neftçi" görüşündə üstün olan tərəf isə "Difai" – "Sumqayıt" qarşılaşmasının qalibinə rəqib olacaq.

    Azərbaycan Kuboku

    1/8 final

    2 dekabr

    15:00. "Şahdağ Qusar" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Kərim Zeynalov, Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

    "SOCAR Polymer Arena"

    19:00. "Zirə" – "Neftçi"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Elşad Abdullayev.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsi dekabrın 4-də başa çatacaq.

    Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" сыграет с "Шахдаг Гусар", "Нефтчи" - с "Зиря"

