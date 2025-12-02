Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" сыграет с "Шахдаг Гусар", "Нефтчи" - с "Зиря"

    Футбол
    • 02 декабря, 2025
    • 09:30
    Кубок Азербайджана: Туран Товуз сыграет с Шахдаг Гусар, Нефтчи - с Зиря

    Сегодня двумя матчами стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, "Туран Товуз" сыграет с "Шахдаг Гусар", а "Нефтчи" - с "Зиря".

    Матчи начнутся соответственно в 15:00 и 19:00.

    Победитель матча "Шахдаг Гусар" - "Туран Товуз" в следующем раунде встретится с победителем пары "Араз-Нахчыван" - "Кяпяз".

    Победитель матча "Зиря" - "Нефтчи" встретится с победителем пары "Дифаи" - "Сумгайыт".

    Отметим, что 1/8 финала завершится 4 декабря.

    Кубок Азербайджана футбол ФК "Нефтчи" ФК "Туран Товуз"
    Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"la, "Neftçi" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək
