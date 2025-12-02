Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" сыграет с "Шахдаг Гусар", "Нефтчи" - с "Зиря"

Сегодня двумя матчами стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, "Туран Товуз" сыграет с "Шахдаг Гусар", а "Нефтчи" - с "Зиря".

Матчи начнутся соответственно в 15:00 и 19:00.

Победитель матча "Шахдаг Гусар" - "Туран Товуз" в следующем раунде встретится с победителем пары "Араз-Нахчыван" - "Кяпяз".

Победитель матча "Зиря" - "Нефтчи" встретится с победителем пары "Дифаи" - "Сумгайыт".

Отметим, что 1/8 финала завершится 4 декабря.