Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" сыграет с "Шахдаг Гусар", "Нефтчи" - с "Зиря"
Футбол
- 02 декабря, 2025
- 09:30
Сегодня двумя матчами стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, "Туран Товуз" сыграет с "Шахдаг Гусар", а "Нефтчи" - с "Зиря".
Матчи начнутся соответственно в 15:00 и 19:00.
Победитель матча "Шахдаг Гусар" - "Туран Товуз" в следующем раунде встретится с победителем пары "Араз-Нахчыван" - "Кяпяз".
Победитель матча "Зиря" - "Нефтчи" встретится с победителем пары "Дифаи" - "Сумгайыт".
Отметим, что 1/8 финала завершится 4 декабря.
