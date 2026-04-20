    Azərbaycan Kuboku: Sabah - Qarabağ oyununun baş hakimi Rəvan Həmzəzadə olacaq

    "Sabah" və "Qarabağ" komandaları arasında keçiriləcək Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin cavab oyununun baş hakimi Rəvan Həmzəzadə olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    "Zirə" - "Turan Tovuz" görüşünü isə Əli Əliyev idarə edəcək.

    Azərbaycan Kuboku

    Yarımfinal, cavab oyunları

    21 aprel

    19:00. "Zirə" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Rəşad Əhmədov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Elşad Abdullayev.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    İlk oyun - 2:0

    22 aprel

    20:00. "Sabah""Qarabağ"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Şirmamed Mamedov, Kamal Umudlu.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Rəhman İmami.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    "Bank Respublika Arena"

    İlk oyun - 2:2

