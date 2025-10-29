İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan Kuboku: Daha iki komanda 1/8 finala vəsiqə qazanıb

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:52
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinə vəsiqə qazanan daha iki komanda bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, "Sumqayıt" və "Difai" növbəti raunda vəsiqəni təmin ediblər.

    "Gənclik şəhəri" təmsilçisi II təsnifat mərhələsində "Zaqatala"nı (3:0), Ağsu klubu isə "Xankəndi"ni (2:1) məğlub edib.

    Bu raundun "Şimal" - "Şahdağ Qusar" görüşündə əsas vaxt qolsuz heç-heçə ilə bitib. Hazırda əlavə vaxt oynanılır.

    Bu gün "Qəbələ" - "Mingəçevir", "Səbail" - "Şamaxı", "Neftçi" - MOİK oyunları da keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, ötən gün "Kəpəz", "Karvan-Yevlax", "İmişli", "Turan Tovuz", "Baku Sportinq" və "Şəfa" 1/8 finala vəsiqə qazanıblar.

    Azərbaycan Kuboku II təsnifat mərhələsi uefa

