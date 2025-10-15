Azərbaycan klubunun futbolçusu və baş məşqçisi 4 oyunluq cəzalandırılıblar
Futbol
- 15 oktyabr, 2025
- 12:25
"Ağdaş" klubunun futbolçusu Ülvi Sarıyev və baş məşqçi Ruslan Hüseynov Azərbaycan Kubokunun I təsnifat mərhələsində "Qaradağ Lökbatan"la matçda hakimləri təhqir etdiklərinə görə cəzalandırılıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
"Ağdaş"ın baş məşqçisi oyununun 45-ci dəqiqəsində ikinci sarıdan qırmızı vərəqə aldıqdan sonra hakimləri təhqir etdiyinə görə 4 oyun cəzalandırılıb. Ü.Sarıyev isə 76-cı dəqiqədə eyni hərəkətə yol verdiyinə görə cəza alıb. Həm futbolçunun, həm də baş məşqçinin bu addımlarına görə "Ağdaş" klubu ümumilikdə 2000 manat cərimələnib.
