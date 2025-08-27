    Qarabağ AZAL Prezident İlham Əliyev Hava proqnozu İsrail-İran gərginliyi Klublararası dünya çempionatı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

    Azərbaycan klubu futbolçusunun formasındakı nömrəyə görə cəzalanıb

    Futbol
    • 27 avqust, 2025
    • 14:05
    Azərbaycan klubu futbolçusunun formasındakı nömrəyə görə cəzalanıb

    "Qəbələ-2" komandası futbolçusu Elnur Mustafayevin formasındakı nömrənin sifariş ərizəsindəkindən fərqli olduğuna görə cərimələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    Bölgə təmsilçisi Əvəzedicilər liqasının II turunda "Zirə-2" ilə matçda yol verdiyi qayda pozuntusuna görə 300 manat ziyana düşüb.

    Son xəbərlər

    15:16

    Azərbaycanda özəl sektor informasiya xidmətlərinə investisiyaları 27 dəfə artırıb

    İKT
    15:15

    Tələbə axını Bakıda kirayə mənzil bazarını silkələdi - ARAŞDIRMA

    Biznes
    15:11

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz gənclərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    14:55

    Sumqayıtda çörək sexində yanğın olub

    Hadisə
    14:43

    Energetika naziri Samuxda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    14:40

    Bu il Azərbaycanda sahələr üzrə verilmiş lisenziyaların sayı açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:39

    MİQ üzrə vakansiya seçimində 1300-dən çox namizəd uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    14:35

    “AZINCLOUD” ilə bulud xidmətləri 24/7 əlçatandır

    İKT
    14:30

    İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin zərəri kəskin artıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti