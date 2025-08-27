Azərbaycan klubu futbolçusunun formasındakı nömrəyə görə cəzalanıb
- 27 avqust, 2025
- 14:05
"Qəbələ-2" komandası futbolçusu Elnur Mustafayevin formasındakı nömrənin sifariş ərizəsindəkindən fərqli olduğuna görə cərimələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
Bölgə təmsilçisi Əvəzedicilər liqasının II turunda "Zirə-2" ilə matçda yol verdiyi qayda pozuntusuna görə 300 manat ziyana düşüb.
