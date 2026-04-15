Azərbaycan I Liqasına vəsiqə uğrunda pley-off matçının tarixi açıqlanıb
Futbol
- 15 aprel, 2026
- 16:26
Azərbaycan I Liqasına vəsiqə uğrunda pley-off oyununun tarixi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
I Liqada 9-cu yerin sahibi ilə II Liqada 2-ci yerin sahibi mayın 27-də üz-üzə gələcək.
Bundan əlavə, II Liqaya vəsiqə uğrunda pley-off matçlarının da tarixi dəqiqləşib. II Liqada 11-ci yeri sahibi AFFA Region Liqasında 2-ci yerin sahibi ilə mayın 29-da qarşılaşacaq.
II Liqada 10-cu yerin sahibi Region Liqasında 3-cü yeri tutan komanda ilə eyni gündə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Qarşılaşmalar neytral meydanda baş tutacaq.
