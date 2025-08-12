Haqqımızda

Azərbaycan çempionatının 33 mövsümündə ən çox oyun keçirən 33 futbolçu açıqlanıb

Azərbaycan çempionatının 33 mövsümündə ən çox oyun keçirən 33 futbolçu açıqlanıb Azərbaycan çempionatlarında ən çox oyun keçirmiş futbolçular açıqlanıb.
Futbol
12 avqust 2025 10:46
Azərbaycan çempionatının 33 mövsümündə ən çox oyun keçirən 33 futbolçu açıqlanıb

Azərbaycan çempionatlarında ən çox oyun keçirmiş futbolçular açıqlanıb.

"Report" xəbər verir ki, siyahını Peşəkar Futbol Liqası tərtib edib.

Sayca 34-cü Azərbaycan çempionatına qədər baş tutan 33 mövsümdə ən çox oyun keçirən futbolçu Rahid Əmirquliyevdir. Ötən mövsüm II Liqada çıxış edən “Şahdağ Qusar”ın formasını geyinən yarımmüdafiəçi Premyer Liqada 451 matça çıxıb.

Onun kimi Mahmud Qurbanov da “400” səddini keçib. O, 421 oyunda iştirak edib.

İlk “üçlüy”ü Rəşad Sadiqov qapayır. Onun hesabında 392 görüş var.

Ötən mövsüm Premyer Liqada meydana çıxanlar arasında rekordçu Qara Qarayevdir. “Araz-Naxçıvan”ın yarımmüdafiəçisi Əmirquliyevin rekordundan 100 oyun geri qalır. “Qəbələ” ilə Premyer Liqaya yüksələn Asif Məmmədov ümumi siyahıda 4-cü yerə şərikdir.

33 mövsümdə ən çox oyun keçirən 33 futbolçu

1 Rahid Əmirquliyev 451
2 Mahmud Qurbanov 421
3 Rəşad Sadiqov 392
4-5 Asif Məmmədov 388
Azər Məmmədov 388
6 Aslan Kərimov 382
7 Rəşad Abdullayev 378
8-9 Elvin Məmmədov 376
Maksim Medvedev 376
10 Vurğun Hüseynov 368
11 Aqil Məmmədov 363
12-13 İsmayıl Məmmədov 351
Qara Qarayev 351
14 Rəşad Sadıqov 343
15 İlkin Qırtımov 339
16 Elnur Abdullayev 334
17 Vüqar Nadirov 332
18 Urfan Abbasov 329
19 Rail Məlikov 328
20 Kənan Kərimov 327
21 Tural Axundov 324
22 Slavik Alxasov 319
23 Nadir Nəbiyev 316
24 Rauf Əliyev 315
25 Mübariz Orucov 311
26 Müşfiq Hüseynov 305
27 Ədəhim Niftəliyev 303
28-30 Arif Daşdəmirov 302
Kamal Quliyev 302
Rəhman Hacıyev 302
31 Mehman Yunusov 298
32 Viktor İqbekoyi 294
33 Aleksandr Çertoqanov 293

Qeyd edək ki, Misli Premyer Liqasında yeni mövsümə avqustun 15-də start veriləcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi