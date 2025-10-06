Azərbaycan çempionatında mövsümün rekordu qeydə alınıb
- 06 oktyabr, 2025
- 11:45
Misli Premyer Liqasında penalti sayında cari mövsümün rekordu qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Çempionatın VII turu penaltilərlə zəngin olub. Altı oyunda beş dəfə 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin olunub. Ruan Renato ("Zirə") "Neftçi"nin, Coy-Lens Mikels ("Sabah") "Karvan-Yevlax"ın, Rikardo Apolinario ("Şamaxı") "Qəbələ"nin qapısına yol tapıb. Dioqo Almeyda ("İmişli") "Araz-Naxçıvan"a, Aleksandr Ramalinqom ("Sumqayıt") "Turan Tovuz"a qarşı matçda imkanı qaçırıb.
Bu, penalti sayında mövsümün rekordudur. Premyer Liqada daha çox belə zərbələrin təyin edilməsi sonuncu dəfə ötən mövsümün XI turuna təsadüf olunub.
Həmin vaxt 5 oyunun hamısında, ümumilikdə altı dəfə 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin edilib. 2024-cü il oktyabrın 25-27-dəki turda bu zərbələrdən üçü qolla nəticələnib, üçü qeyri-dəqiq alınıb. Toral Bayramov ("Qarabağ") "Şamaxı", Felipe Santos ("Araz-Naxçıvan") "Zirə" ilə matçda dəqiq olubsa, Cesse Sekidika ("Sabah") "Neftçi", Fərid Nəbiyev ("Səbail") "Sumqayıt"la dueldə şansı qaçırıb. İki penalti təyin edilən görüşdə isə Luis Paçu ("Kəpəz") qola sevinibsə, Kristian da Silva ("Turan Tovuz") qeyri-dəqiq olub.