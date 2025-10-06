İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan çempionatında mövsümün rekordu qeydə alınıb

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:45
    Azərbaycan çempionatında mövsümün rekordu qeydə alınıb

    Misli Premyer Liqasında penalti sayında cari mövsümün rekordu qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Çempionatın VII turu penaltilərlə zəngin olub. Altı oyunda beş dəfə 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin olunub. Ruan Renato ("Zirə") "Neftçi"nin, Coy-Lens Mikels ("Sabah") "Karvan-Yevlax"ın, Rikardo Apolinario ("Şamaxı") "Qəbələ"nin qapısına yol tapıb. Dioqo Almeyda ("İmişli") "Araz-Naxçıvan"a, Aleksandr Ramalinqom ("Sumqayıt") "Turan Tovuz"a qarşı matçda imkanı qaçırıb.

    Bu, penalti sayında mövsümün rekordudur. Premyer Liqada daha çox belə zərbələrin təyin edilməsi sonuncu dəfə ötən mövsümün XI turuna təsadüf olunub.

    Həmin vaxt 5 oyunun hamısında, ümumilikdə altı dəfə 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin edilib. 2024-cü il oktyabrın 25-27-dəki turda bu zərbələrdən üçü qolla nəticələnib, üçü qeyri-dəqiq alınıb. Toral Bayramov ("Qarabağ") "Şamaxı", Felipe Santos ("Araz-Naxçıvan") "Zirə" ilə matçda dəqiq olubsa, Cesse Sekidika ("Sabah") "Neftçi", Fərid Nəbiyev ("Səbail") "Sumqayıt"la dueldə şansı qaçırıb. İki penalti təyin edilən görüşdə isə Luis Paçu ("Kəpəz") qola sevinibsə, Kristian da Silva ("Turan Tovuz") qeyri-dəqiq olub.

    Misli Premyer Liqası rekord Penalti

    Son xəbərlər

    13:04

    Naxçıvanda 9 musiqi məktəbinin adı dəyişdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:01

    Ukraynalı gimnast 20 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    13:01

    Gəncədə avtomobil piyadaları vurub, ölən var

    Hadisə
    12:56

    Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:55

    Fransanın Baş nazirinin istefasından sonra avro ucuzlaşıb

    Maliyyə
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 4 % azaldıb

    Maliyyə
    12:47

    Bərdədə pendir sexində partlayışla bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    12:47

    "Monako" baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilər

    Futbol
    12:47

    Ötən həftə 1 432 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti