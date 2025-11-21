İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Azər Həşimov: "Güman edirəm ki, "Karvan-Yevlax" Premyer Liqada qalacaq"

    Futbol
    • 21 noyabr, 2025
    • 17:40
    Azər Həşimov: Güman edirəm ki, Karvan-Yevlax Premyer Liqada qalacaq

    "Karvan-Yevlax" Premyer Liqada qalacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu bölgə təmsilçisinin baş məşqçisi Azər Həşimov deyib.

    Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XII turunda "Kəpəz"ə məğlub olduqları matçla (1:2) bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "İkinci dövrənin ilk oyunu idi. Doğma meydanda azarkeşlərimizi sevindirmək istəyirdik. Çox təəssüf ki, məğlub olduq. Qarşıda 21 tur var, heç nə bitməyib. Güman edirəm ki, "Karvan-Yevlax" Premyer Liqada qalacaq".

    Qeyd edək ki, bu məğlubiyyətdən sonra Yevlax təmsilçisi 5 xalla turnir cədvəlinin sonuncu - 12-ci pilləsində qərarlaşıb.

    Futbol "Karvan-Yevlax" Azər Həşimov Baş məşqçi Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    18:05

    Azərbaycanda daha bir neçə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    18:00

    Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın köməyini və qarşılıqlı olaraq suverenliyin dəstəyini qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    17:59
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri İslamiadanın son günündə 4 medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    17:53
    Foto

    Sabunçu Tibb Mərkəzində süni oynağın qoyulması əməliyyatına başlanılıb

    Sağlamlıq
    17:53
    Foto

    Daşkənddə Özbəkistan–Azərbaycan Gənclər Konfransı keçirilib

    Xarici siyasət
    17:49

    Paşinyan Tokayevi Ermənistana dövlət səfərinə dəvət edib

    Region
    17:48

    Noyabr ayının pensiyaları tam ödənilib

    Sosial müdafiə
    17:41

    Britaniya hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qoşun göndərmək planını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    17:40

    Azər Həşimov: "Güman edirəm ki, "Karvan-Yevlax" Premyer Liqada qalacaq"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti