Azər Həşimov: "Güman edirəm ki, "Karvan-Yevlax" Premyer Liqada qalacaq"
Futbol
- 21 noyabr, 2025
- 17:40
"Karvan-Yevlax" Premyer Liqada qalacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu bölgə təmsilçisinin baş məşqçisi Azər Həşimov deyib.
Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XII turunda "Kəpəz"ə məğlub olduqları matçla (1:2) bağlı fikirlərini bölüşüb:
"İkinci dövrənin ilk oyunu idi. Doğma meydanda azarkeşlərimizi sevindirmək istəyirdik. Çox təəssüf ki, məğlub olduq. Qarşıda 21 tur var, heç nə bitməyib. Güman edirəm ki, "Karvan-Yevlax" Premyer Liqada qalacaq".
Qeyd edək ki, bu məğlubiyyətdən sonra Yevlax təmsilçisi 5 xalla turnir cədvəlinin sonuncu - 12-ci pilləsində qərarlaşıb.
Son xəbərlər
18:05
Azərbaycanda daha bir neçə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılırİnfrastruktur
18:00
Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın köməyini və qarşılıqlı olaraq suverenliyin dəstəyini qiymətləndirirXarici siyasət
17:59
Foto
Azərbaycan güləşçiləri İslamiadanın son günündə 4 medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3Fərdi
17:53
Foto
Sabunçu Tibb Mərkəzində süni oynağın qoyulması əməliyyatına başlanılıbSağlamlıq
17:53
Foto
Daşkənddə Özbəkistan–Azərbaycan Gənclər Konfransı keçirilibXarici siyasət
17:49
Paşinyan Tokayevi Ermənistana dövlət səfərinə dəvət edibRegion
17:48
Noyabr ayının pensiyaları tam ödənilibSosial müdafiə
17:41
Britaniya hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qoşun göndərmək planını təsdiqləyibDigər ölkələr
17:40