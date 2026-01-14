İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azər Bağırov: "Braziliyalı futbolçu ilə bağlı hüquqi prosedurların başlanması an məsələsidir"

    Futbol
    • 14 yanvar, 2026
    • 15:35
    Azər Bağırov: Braziliyalı futbolçu ilə bağlı hüquqi prosedurların başlanması an məsələsidir

    "Kəpəz"in futbolçusu Cefferson Bentu ilə bağlı hüquqi prosedurların başlanması an məsələsidir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Gəncə klubunun baş məşqçisi Azər Bağırov deyib.

    O, qış fasiləsində ölkəsi Braziliyaya yollanan və daha sonra geri qayıtmaqdan imtina edən müdafiəçiyə vaxt verildiyini bildirib:

    "Futbolçuya yanvarın 16-na qədər vaxt verilib. Ya geri qayıtmalı, ya da qayıdacağı tarixlə bağlı məlumat verməlidir. Onun müqavilə əsasında məxsus olduğu Portuqaliyanın "Portimonense" komandasına və özünə məktub göndərilib. Şərtlərə əməl edilməsə, FIFA-ya müraciətimiz an məsələsidir. Belə olan halda futbolçu "Kəpəz"ə təzminat ödəməlidir".

    A.Bağırov bildirib ki, braziliyalı futbolçu Gəncəyə qayıtmaq istəməməsinin səbəbini həyat yoldaşı ilə əlaqələndirib.

    Qeyd edək ki, Cefferson Bentu cari mövsümün əvvəlində "Portimonense" kollektivindən icarə əsasında "Kəpəz"ə transfer olunub.

    Futbol "Kəpəz" klubu Cefferson Bentu FIFA braziliyalı futbolçu "Portimonense"

    Son xəbərlər

    15:44

    Azərbaycanda taxıl sahələri üzrə sığorta ödənişi 63 % artıb

    ASK
    15:35

    Azər Bağırov: "Braziliyalı futbolçu ilə bağlı hüquqi prosedurların başlanması an məsələsidir"

    Futbol
    15:33

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının tərkibi dəyişib

    Maliyyə
    15:32

    İrəvanın etiraf anı - "hərbi əsir" mifinin sonu və Azərbaycanın yaratdığı reallığın qəbulu - ŞƏRH

    Analitika
    15:31
    Foto

    Adil Kərimli Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:29
    Video

    Ukrayna iki il ərzində 90 milyard avro məbləğində kredit alacaq

    Region
    15:23
    Foto

    Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:23

    Belçika millisinin futbolçusu "Monako"ya keçib

    Futbol
    15:15

    Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti