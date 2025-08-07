Azər Bağırov: "Araz Naxçıvan" - "Omoniya" oyununda şanslar bərabərdir"

UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin “Araz-Naxçıvan” - “Omoniya” (Kipr) oyununda şanslar bərabərdir.
Bunu “Report”a açıqlamasında Naxçıvan təmsilçisinin sabiq baş məşqçisi Azər Bağırov deyib.
O, komandanın özünə inanmasının vacibliyini vurğulayıb:
“Araz-Naxçıvan” yaxşı start götürüb. Amma İqor Ribeyronun ilk oyunda olmaması, mənə elə gəlir ki, şansları bərabərləşdirir. “Araz-Naxçıvan” evdə yaxşı oynayır, sadəcə, özünə inanmalıdır. Qələbəyə inam olmalıdır. "Aris"lə qarşılaşmalar göstərdi ki, “Araz-Naxçıvan” üçün ev və ya səfər oyunu fərqi yoxdur. Komandaya uğurlar arzulayıram və yaxşı mübarizə olacağına inanıram”.
A.Bağırov Kipr klubunun keyfiyyətli futbolçulara malik olduğunu söyləyib:
“Omoniya”nın ötənilki oyununu xatırlayıram. Bu il heç bir matçını izləməmişəm. Onu bilirəm ki, keyfiyyətli futbolçuları, yaxşı legionerləri var. Atletik futbol oynayırlar, texniki baxımdan yaxşı komandadır. Ümumilikdə bu il UEFA Konfrans Liqasında klublarımıza rəqib olan ən yaxşı komandalardan biridir”.
Qeyd edək ki, qarşılaşma bu gün "Dalğa Arena"da, saat 20:00-da start götürəcək.