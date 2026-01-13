İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ayxan Abbasov: "Renat Dadaşovla görüşdə onun performansı ilə maraqlandıq"

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 17:57
    Ayxan Abbasov: Renat Dadaşovla görüşdə onun performansı ilə maraqlandıq

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov yığmanın futbolçusu Renat Dadaşovla görüşdə onun performansı ilə maraqlanıb.

    Bunu "Report"a açıqlamasında yığmanın çalışdırıcısı özü deyib.

    A.Abbasov Polşanın "Motor" kollektivində çıxış edən yığma üzvü ilə görüşündən danışıb:

    "Renat Dadaşovun komandası da Türkiyədə hazırlıq keçir. Bu üzdən önunla görüşdük. Vəziyyəti, performansı ilə maraqlandıq".

    O, hazırda Türkiyənin Antalya şəhərində Azərbaycan klublarının qış təlim-məşq toplanışını izlədiyini bildirib:

    "Klublarımızın qış toplanışını yaxından izləyirik, yoxlama görüşü keçirən komandalarımızın matçlarına baxırıq. Bu işdə köməkçi məşqçilərin də yardımı olur. Çalışırıq ki, Anlalyada olduğumuz müddətdə bütün qarşılaşmaları izləyək. Futbolçuların yoxlama görüşlərində özlərini hansı tərəfdən göstərmələri önəmlidir".

    Futbol ayxan abbasov Azərbaycan millisi renat dadaşov performans

    Son xəbərlər

    18:13

    "OPEC+" Nazirlərinin Monitorinq Komitəsinin növbəti iclası keçiriləcək

    Energetika
    18:06
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Ağdərə şəhərinin Baş planı ilə tanış olub

    Daxili siyasət
    18:04

    "Karvan-Yevlax" "Səbail"in futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    17:57

    Ayxan Abbasov: "Renat Dadaşovla görüşdə onun performansı ilə maraqlandıq"

    Futbol
    17:52

    Su təchizatı ilə bağlı Dövlət Proqramı su təminatı və ekoloji təhlükəsizliyi yeni mərhələyə yüksəldəcək - RƏY

    Daxili siyasət
    17:47

    "Kəpəz" gürcüstanlı futbolçu transfer edib

    Futbol
    17:42
    Foto

    İlham Əliyev Ağdərədə Aşağı Oratağ, Çıldıran, Heyvalı və Çapar kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    17:40

    "Tottenhem"in futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    17:35

    Mənimsəmədə təqsirləndirilən Müdafiə Nazirliyinin sabiq idarə rəisinin cəzası azaldılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti