    Futbol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 22:05
    Ayxan Abbasov: Fransa millisi ilə oyuna ciddi hazırlaşmışıq

    Futbol üzrə Azərbaycan millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Fransa yığması ilə oyuna ciddi hazırlaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə komandanın baş məşqçisi Ayxan Abbasov mətbuat konfransında açıqlama verib.

    Mütəxəssis onları çox önəmli və gərgin matçın gözlədiyini söyləyib:

    "Rəqibimiz son illərin ən güclü komandalarından biridir. Fransa yığmasında ulduz futbolçular çıxış edir. Amma biz də görüşə ciddi hazırlaşmışıq. Futbolçularımızın böyük komandalara qarşı mübarizəsi önəmlidir. Rəqibin sabah azarkeş dəstəyi də olacaq. Buna baxmayaraq, oyunçularımız bütün güclərini ortaya qoyacaqlar. Belə böyük komandalara qarşı oynamaq özü böyük motivasiyadır. İlk gündən futbolçularımızın məşqə həvəslə yanaşması yaxşı haldır. Gələcəkdə nələrsə qazanmaq üçün uşaqlar bu cür matçlarda özlərini göstərməlidirlər. Futbolda hər şey mümkündür. Oyunçularımdan istəyim odur ki, nə olur-olsun, meydanda təslim olmasınlar və rəqibdən çəkinməsinlər".

    Ayxan Abbasov bildirib ki, belə böyük oyunlar məşqçilər üçün də gözəl şansdır:

    "Məşqçi heyəti olaraq futbolçularımızı oyuna yaxşı hazırlamaq üçün əlimizdən gələni etdik".

    Qeyd edək ki, Fransa - Azərbaycan görüşü oktyabrın 10-da "Park de Prens" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

    ayxan abbasov baş məşqçisi Azərbaycan millisi

