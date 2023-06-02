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Avropada 2022/2023 mövsümünün ən yaxşı futbolçuları açıqlanıb

Avropada 2022/2023 mövsümünün ən yaxşı futbolçuları açıqlanıb “Goal” nəşri Avropada 2022/2023 mövsümünün ən yaxşı futbolçularının adlarını dərc edib.
Futbol
2 İyun , 2023 14:40
Avropada 2022/2023 mövsümünün ən yaxşı futbolçuları açıqlanıb

“Goal” nəşri Avropada 2022/2023 mövsümünün ən yaxşı futbolçularının adlarını dərc edib.

“Report” xəbər verir ki, siyahıda 21 futbolçu yer alıb.

Nəşrin araşdırmasına əsasən, başa çatmaqda olan mövsümün ən yaxşı oyunçusu İngiltərənin “Mançester Siti” klubunun hücumçusu Erlinq Holanndı. İkinci yerdə onun belçikalı komanda yoldaşı Kevin De Bruyne qərarlaşıb.

İlk “üçlüy”ü İspaniyanın “Real Madrid” klubunun forvardı Vinisyus Junior qapayır.

1. Erlinq Holann (“Mançester Siti”)

2. Kevin De Bruyne (“Mançester Siti”)

3. Vinisyus Junior (“Real Madrid”)

4. Kilian Mbappe (PSJ)

5. Harri Keyn (“Tottenhem”)

6. Ronald Arauxo (“Barselona”)

7. Viktor Osimxen (“Napoli”)

8. Robert Levandovski (“Barselona”)

9. Lionel Messi (PSJ)

10. Mark-Andre ter Ştegen (“Barselona”)

11. Rodri (“Mançester Siti”)

12. Martin Edeqor (“Arsenal”)

13. Xviça Kvaratsxeliya (“Napoli”)

14. Bukayo Saka (“Arsenal”)

15. İlkay Gündoğan (“Mançester Siti”)

16. Cud Bellinqem (“Borussiya”, Dortmund)

17. Antuan Qrizmann (“Atletiko”)

18. Natan Ake (“Mançester Siti”)

19. Kərim Benzema (“Real”)

20. Pedri (“Barselona”)

21. Kim Min Jae (“Napoli”)

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