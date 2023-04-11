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Avropa klublarında ən çox qol vuran futbolçuların adları açıqlayıb

Avropa klublarında ən çox qol vuran futbolçuların adları açıqlayıb IFFHS Avropada klub karyerasında bütün dövrlərin ən çox qol vuran futbolçularının adlarını açıqlayıb
Futbol
11 Aprel , 2023 11:00
Avropa klublarında ən çox qol vuran futbolçuların adları açıqlayıb

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) Avropada klub karyerasında bütün dövrlərin ən çox qol vuran futbolçularının adlarını açıqlayıb.

“Report” qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, siyahıda 500-dən çox qol vurmağı bacaran 13 oyunçu yer alıb.

Avropada klubların heyətində ən çox fərqlənən futbolçu Lionel Messidir. Argentinalı hücumçu bu günlərdə Fransa klubu PSJ-nin heyətində “Nitsa” (2:0) ilə çempionat matçında fərqlənərək, liderliyi ələ keçirib.

Karyerasını davam etdirən 3 oyunçu siyahıya düşə bilib. Messi və Robert Levandovskidən fərqli olaraq, Kriştianu Ronaldu hazırda Asiyada çıxış edir.

Futbolçu

Millisi

Karyerası

Qolları

1

Lionel Messi

Argentina

2004-

702

2

Kriştianu Ronaldu

Portuqaliya

2002-2022

701

3

Jozef Biscan

Avstriya

1931-1955

690

4

Ferens Puşkaş

Macarıstan, İspaniya

1943-1966

640

5

Cimmi Cons

Şimali İrlandiya

1947-1964

636

6

Co Bambrik

Şimali İrlandiya

1926-1943

608

7

Abe Lenstra

Niderland

1936-1963

591

8

Qlenn Ferqyuson

Şimali İrlandiya

1987-2011

563

9

Cimmi Makqrori

Şotlandiya

1922-1937

540

10

Fernando Peyroteo

Portuqaliya

1937-1949

539

11

Gerd Müller

Almaniya

1964-1979

526

12

Robert Levandovski

Polşa

2008-

515

13

Uve Zeeler

Almaniya

1954-1978

509
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