Avropa klublarında ən çox qol vuran futbolçuların adları açıqlayıb

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) Avropada klub karyerasında bütün dövrlərin ən çox qol vuran futbolçularının adlarını açıqlayıb.
“Report” qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, siyahıda 500-dən çox qol vurmağı bacaran 13 oyunçu yer alıb.
Avropada klubların heyətində ən çox fərqlənən futbolçu Lionel Messidir. Argentinalı hücumçu bu günlərdə Fransa klubu PSJ-nin heyətində “Nitsa” (2:0) ilə çempionat matçında fərqlənərək, liderliyi ələ keçirib.
Karyerasını davam etdirən 3 oyunçu siyahıya düşə bilib. Messi və Robert Levandovskidən fərqli olaraq, Kriştianu Ronaldu hazırda Asiyada çıxış edir.
|
Futbolçu
|
Millisi
|
Karyerası
|
Qolları
|
1
|
Lionel Messi
|
Argentina
|
2004-
|
702
|
2
|
Kriştianu Ronaldu
|
Portuqaliya
|
2002-2022
|
701
|
3
|
Jozef Biscan
|
Avstriya
|
1931-1955
|
690
|
4
|
Ferens Puşkaş
|
Macarıstan, İspaniya
|
1943-1966
|
640
|
5
|
Cimmi Cons
|
Şimali İrlandiya
|
1947-1964
|
636
|
6
|
Co Bambrik
|
Şimali İrlandiya
|
1926-1943
|
608
|
7
|
Abe Lenstra
|
Niderland
|
1936-1963
|
591
|
8
|
Qlenn Ferqyuson
|
Şimali İrlandiya
|
1987-2011
|
563
|
9
|
Cimmi Makqrori
|
Şotlandiya
|
1922-1937
|
540
|
10
|
Fernando Peyroteo
|
Portuqaliya
|
1937-1949
|
539
|
11
|
Gerd Müller
|
Almaniya
|
1964-1979
|
526
|
12
|
Robert Levandovski
|
Polşa
|
2008-
|
515
|
13
|
Uve Zeeler
|
Almaniya
|
1954-1978
|
509