    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 18:23
    Atletiko futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

    İspaniyanın "Atletiko" klubu yarımmüdafiəçisi Markos Lyorente ilə müqavilənin müddətini uzatmağı planlaşdırır.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı oyunçu ilə yeni sözləşmə 2030-cu ilin yayına kimi qüvvədə olacaq.

    O, yay "transfer pəncərəsi" zamanı Səudiyyə Ərəbistanı klublarından birinə keçməkdən imtina edib.

    Qeyd edək ki, M.Lyorente ötən mövsüm 49 matçda 5 qol vurub və 8 məhsuldar ötürmə edib. Futbolçunun hazırkı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilə qədərdir.

    Futbol transfer "Atletiko" müqavilə müddəti

