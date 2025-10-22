İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    "Atletik" - "Qarabağ": İspaniya və Azərbaycan klublarının 9-cu dueli

    22 oktyabr, 2025
    Atletik - Qarabağ: İspaniya və Azərbaycan klublarının 9-cu dueli

    Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün keçiriləcək "Atletik" - "Qarabağ" oyunu İspaniya və Azərbaycan komandalarının UEFA turnirlərində 9-cu matçı olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ölkə təmsilçiləri daha əvvəl 8 dəfə bir-birinə rəqib olublar.

    İlk belə qarşılaşma 2015-ci ildə gerçəkləşib. "İnter" (hazırkı "Şamaxı") komandası həmin vaxt "Atletik"lə üz-üzə gəlib. UEFA Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk görüşündə Bilbao klubu 2 cavabsız qolla qalib gəlib. Bakıdakı duel isə qolsuz yekunlaşıb.

    Daha sonra "Qarabağ" 2017/2018 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində "Atletiko" (Madrid) ilə iki dəfə qarşılaşıb. Azərbaycan çempionu hər iki matçda heç-heçəyə nail olub - 0:0, 1:1.

    Ardınca "Qarabağ" avrokuboklarda yenə İspaniya klubları ilə üz-üzə gəlib. "Köhlən atlar" 2019/2020 mövsümündə UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin hər iki oyununda "Sevilya"ya uduzub - 0:3, 0:2.

    Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 2020/2021 mövsümündə isə "Vilyarreal"a yenilib. Türkiyədə baş tutmuş ilk matçda rəqib 3:1 hesablı qalibiyyət əldə edib. Ağdamlılar bir neçə futbolçusu koronavirusa yoluxduğu üçün qrup mərhələsinin son qarşılaşmasına getməyib və texniki məğlubiyyət alıb - 0:3.

    Qeyd edək ki, bu gün "San Mames" stadionunda keçiriləcək "Atletik" - "Qarabağ" oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də start götürəcək.

