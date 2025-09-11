İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    "ASTA Mingəçevir" klubu yeni transferlər həyata keçirib

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 16:39
    ASTA Mingəçevir klubu yeni transferlər həyata keçirib

    Azərbaycanın I Liqa klubu "ASTA Mingəçevir" yeni transferlər həyata keçirib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib

    Bölgə təmsilçisi yerlilərdən Vüsal Əsgərov, Taleh Qarayev, Orxan Sadıqlı və Sahib Həsənovu heyətinə qatıb. Həmçinin qanalı futbolçu Cona Attuquaye də cari mövsümdə komandanın formasını geyinəcək.

    Qeyd edək ki, "ASTA Mingəçevir" I Liqanın ilk turunda səfərdə "Səbail"lə üz-üzə gələcək. Görüş sabah, saat 19:00-da "ASCO Arena"da start götürəcək.

    Azərbaycan I Liqası Futbol "ASTA Mingəçevir" klubu transfer

