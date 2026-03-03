İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Arsenal" braziliyalı müdafiəçi Mateuzinyonu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    • 03 mart, 2026
    • 14:19
    Arsenal braziliyalı müdafiəçi Mateuzinyonu heyətinə qatmaq istəyir

    İngiltərənin "Arsenal" klubu Braziliyanın "Korintians" komandasında çıxış edən 25 yaşlı sağ cinah müdafiəçisi Mateuzinyonun transferi üçün rəsmi addım atıb.

    "Report" "Daily Arsenal"a istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi müdafiə xəttini gücləndirməkdə maraqlıdır.

    "Topçular"ın baş məşqçisi Mikel Arteta futbolçunun heyətə qatılmasında israr edir. Lakin "Korintians" əsas oyunçularından birini satmaq niyyətində deyil və bu məsələdə sərt mövqe nümayiş etdirir.

    Buna baxmayaraq, Mateuzinyo özü keçid üçün israr edərsə, Braziliya klubunun mövqeyinə yenidən baxacağı istisna olunmur.

    Müdafiəçi cari mövsümdə keçirdiyi 13 oyunda bir qol vurub.

    Qeyd edək ki, Mateuzinyonun "Korintians" ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilə qədərdir. "Transfermarkt" portalı onun bazar dəyərini 6 milyon avro qiymətləndirir.

    Mateuzinyo İngiltərə Braziliya Müdafiəçi

    Son xəbərlər

    14:31

    Nihat Məmmədli: "Öz gücümə inanıram, hədəfim bəllidir"

    Fərdi
    14:29

    Azərbaycanda planşetlərdə "Android"in payı bir ildə 13 % azalıb

    İKT
    14:19

    "Arsenal" braziliyalı müdafiəçi Mateuzinyonu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    14:18

    Erlind Sulo: "Albaniya TAP-la qaz tədarükünə çıxış qazanmaqda əlverişli mövqedədir"

    Energetika
    14:16

    Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının 9-cu iclasının keçirilməsi yenidən gündəmə gəlib

    ASK
    14:16
    Foto

    Qorodov Rusiyada törədilən cinayətlərin Azərbaycanda açılması ilə bağlı Kamran Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    14:12

    Kreml: Putin və Trampın İranla bağlı telefon danışığı gözlənilmir

    Digər ölkələr
    14:08

    Macarıstan rəsmisi: "SGC-nin ötürmə qabiliyyətinin artırılmasını dəstəkləyirik"

    Energetika
    14:06

    ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı nəticəsində İranda 787 nəfər ölüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti