    Arda Gülər "Real"da ötən ayın ən yaxşısı adına layiq görülüb

    Futbol
    • 08 noyabr, 2025
    • 11:11
    Arda Gülər Realda ötən ayın ən yaxşısı adına layiq görülüb

    İspaniyanın "Real" klubunun türkiyəli futbolçusu Arda Gülər komandada ötən ayın ən yaxşısı adına layiq görülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Madrid klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Türkiyə millisinin 20 yaşlı yarımmüdafiəçisi oktyabrda bütün turnirlərdə 4 matçda iştirak edib 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, A.Gülər ümumilikdə bu mövsüm meydana çıxdığı 15 matçda 3 qol vurub və 6 məhsuldar ötürməyə imza atıb. "Real" 11 turdan sonra 30 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlinə başçılıq edir.

