Arda Gülər "Real"da ötən ayın ən yaxşısı adına layiq görülüb
Futbol
- 08 noyabr, 2025
- 11:11
İspaniyanın "Real" klubunun türkiyəli futbolçusu Arda Gülər komandada ötən ayın ən yaxşısı adına layiq görülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Madrid klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb.
Türkiyə millisinin 20 yaşlı yarımmüdafiəçisi oktyabrda bütün turnirlərdə 4 matçda iştirak edib 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Qeyd edək ki, A.Gülər ümumilikdə bu mövsüm meydana çıxdığı 15 matçda 3 qol vurub və 6 məhsuldar ötürməyə imza atıb. "Real" 11 turdan sonra 30 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlinə başçılıq edir.
Son xəbərlər
11:34
Ali Radanın alt komitəsinin sədri: Azərbaycanın qələbəsi Ukrayna xalqı üçün əhəmiyyətli nümunədirHərbi
11:33
Füzuli sakini: Hərbi paradı izləmək üçün rayondan Bakıya gəlmişəmDaxili siyasət
11:32
AFFA rəsmisi "Bavariya" - "Arsenal" matçına təyinat alıbFutbol
11:31
Foto
Sumqayıtda Zəfərin 5-ci ildönümü qeyd olunubDaxili siyasət
11:17
Müdafiə naziri: Pakistan və Əfqanıstan arasında danışıqlar iflasa uğrayıbDigər ölkələr
11:17
Foto
Bakı sakini: Bu gün qələbəni həm sevinc, həm də qürur hissi ilə qeyd edirikDaxili siyasət
11:11
Arda Gülər "Real"da ötən ayın ən yaxşısı adına layiq görülübFutbol
11:10
Əfqanıstan səfirliyi Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
11:04