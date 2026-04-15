    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    • 15 aprel, 2026
    • 12:25
    Araz Saatlının rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi "Göygöl" ilə matçdan sonra futbolçu və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    II Liqanın XXII turunun "Araz Saatlı" – "Göygöl" oyununda hər iki komandanın 5 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandığı üçün klubların hər biri 70 manat cərimə edilib.

    "Araz Saatlı"nın təhlükəsizlik üzrə meneceri Xəyal Məmmədov matç bitdikdən sonra rəqib oyunçuları və hakimləri təhqir, həmçinin təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb, klubu isə 1000 manat cərimə olunub. Həmçinin Saatlı təmsilçisinin futbolçusu Samir Məmmədov əvəzləndikdən sonra hakimləri təhqir etdiyi üçün 4 oyunluq kənarlaşdırılıb, komandası əlavə 1000 manat cərimələnib.

    "Göygöl" komandasının nümayəndəsi isə matçöncəsi iclasda iştirak etmədiyi üçün klub 150 manat ziyana düşüb.

    AFFA İntizam Komitəsi Xəyal Məmmədov Samir Məmmədov Araz Saatlı FK Göygöl FK Azərbaycan II Liqası

