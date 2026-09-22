"Araz-Naxçıvan"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki oyunlarının təqvimi açıqlanıb
Futbol
- 22 sentyabr, 2026
- 13:30
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində mübarizə aparacaq "Araz-Naxçıvan"ın oyunlarının təqvimi açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından bildirilib.
Naxçıvan təmsilçisi oktyabrın 27-də Macarıstanın "Uypeşt", ertəsi gün Bosniya və Herseqovinanın "Buba Mara" komandaları ilə qarşılaşacaq. "Qırmızı-ağlar" qrupda son görüşünü oktyabrın 30-da "Piast"a (Polşa) qarşı keçirəcək.
Qeyd edək ki, V qrupun oyunları Polşanın Qlivice şəhərindəki "Prezero Arena"da keçiriləcək. Qarşılaşmaların başlama saatı hələ açıqlanmayıb.
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