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    "Araz-Naxçıvan"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki oyunlarının təqvimi açıqlanıb

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2026
    • 13:30
    Araz-Naxçıvanın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki oyunlarının təqvimi açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində mübarizə aparacaq "Araz-Naxçıvan"ın oyunlarının təqvimi açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından bildirilib.

    Naxçıvan təmsilçisi oktyabrın 27-də Macarıstanın "Uypeşt", ertəsi gün Bosniya və Herseqovinanın "Buba Mara" komandaları ilə qarşılaşacaq. "Qırmızı-ağlar" qrupda son görüşünü oktyabrın 30-da "Piast"a (Polşa) qarşı keçirəcək.

    Qeyd edək ki, V qrupun oyunları Polşanın Qlivice şəhərindəki "Prezero Arena"da keçiriləcək. Qarşılaşmaların başlama saatı hələ açıqlanmayıb.

    Araz-Naxçıvan FK UEFA Çempionlar Liqası

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