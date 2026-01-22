"Araz-Naxçıvan"ın məşqçilər korpusuna yeni mütəxəssis dəvət olunub
Futbol
- 22 yanvar, 2026
- 13:29
"Araz-Naxçıvan"ın məşqçilər korpusuna yeni mütəxəssis dəvət olunub.
Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmsilçisindən məlumat verilib.
Təyinat baş məşqçi Andrey Demçenkonun istəyi ilə gerçəkləşib.
39 yaşlı Yevgen Pisotski məşqçi kimi komandaya kömək edəcək. Ukraynalı mütəxəssislə "5 ay + 1 il" müddətini əhatə edən müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, məşqçilər korpusunda Y.Pisotskiyə qədər Rikkardo De Vivo, Vadar Nuriyev, Əfran İsmayılov və Cəmaləddin Əliyev yer alırdı.
Son xəbərlər
13:51
Azərbaycan klublarının UEFA Çempionlar Liqasında vurduğu qolların sayı 150-yə çatıbFutbol
13:51
ABŞ-nin səfirliyi "Qarabağ"ı təbrik edibFutbol
13:50
Uitkoff: "Blackrock" investisiya şirkətinin direktoru Ukrayna üzrə ABŞ komandasının işində iştirak edirDigər ölkələr
13:43
Foto
Azərbaycan və NATO arasında kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilibXarici siyasət
13:42
Almaniya Aİ-nin xüsusi sammitinin keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edibDigər ölkələr
13:42
Davos Forumu dünya nizamının formalaşmasında Azərbaycanın mövqeyinə ehtiyac olduğunu göstərir - RƏYXarici siyasət
13:40
Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 12 % artıbEnergetika
13:39
Azərbaycanda 5 auditorun fəaliyyəti dayandırılıbMaliyyə
13:29