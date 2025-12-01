İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Araz-Naxçıvan"ın hücumçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçirib

    Futbol
    • 01 dekabr, 2025
    • 10:34
    Araz-Naxçıvanın hücumçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçirib

    "Araz-Naxçıvan"ın hücumçusu Felipe Santos Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, braziliyalı futbolçunun yubileyi XIII tura təsadüf edib.

    O, "Qəbələ" ilə səfər matçına (1:2) start heyətində çıxıb. Felipe 100 qarşılaşmada 21 qol vurub.

    Cənubi amerikalı Premyer Liqada üç klubda çıxış edib. O, "Şamaxı"da 21 (6 qol), "Qəbələ"də 35 (3 qol), "Araz-Naxçıvan"da 44 (12 qol) matç keçirib.

    Qeyd edək ki, Premyer Liqada debütü 2021/22 mövsümünə təsadüf edən Santos çempionatda 100 və daha çox oyun keçirən 448-ci futbolçudur.

    Felipe Santos "Araz-Naxçıvan" yubiley Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    10:46

    Qurban Qurbanov "Qarabağ"ın baş məşqçisi kimi 800-cü oyununu keçirib

    Futbol
    10:36

    "Bank Respublika"nın Qızıl Seçim lotereyasının ilk tirajına 1 ay qalıb

    Maliyyə
    10:35

    Rusiya iş adamlarının sərvəti ilin əvvəlindən 18,1 milyard dollar artıb

    Region
    10:34

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində bu il 9 nəfər işdən çıxarılıb

    Hadisə
    10:34
    Foto

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində dəyirmi masa keçirilib

    Daxili siyasət
    10:34

    "Araz-Naxçıvan"ın hücumçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçirib

    Futbol
    10:23

    Azərbaycan fiqurlu konkisürəni ilk dəfə Avropa çempionatında iştirak edəcək

    Fərdi
    10:15

    Bakıda ICAO-nun tədbiri keçiriləcək

    İnfrastruktur
    10:11

    TÜRKPA Beynəlxalq Seçki Müşahidə Missiyası Qırğızıstanda monitorinq keçirib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti