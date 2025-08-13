"Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu: "İnanıram ki, komandamız sabahkı oyunda istəyinə çatacaq”

"Araz-Naxçıvan" "Omoniya" ilə səfər matçında istəyinə çatacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Çarles Boli UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində “Omoniya”ya (Kipr) qarşı keçiriləcək cavab oyunundan əvvəl mətbuat konfransında deyib.
Hücumçu Bakıda keçirilən ilk qarşılaşmanı unutduqlarını söyləyib:
“Futbolda belə nəticələr olur. Birinci oyunu unutmuşuq. Sabahkı matçda daha yaxşı nəticə qazanacağımıza ümid edirəm. Düzdür, görüş çətin, gərgin olacaq, ancaq biz hazırıq".
O, rəqibi yaxşı tanıdığını bildirib:
"Rəqibə qarşı bir neçə dəfə oynamışam. Kiprin ən güclü komandalarından biridir. Lakin inanıram ki, “Araz-Naxçıvan” sabahkı oyunda istəyinə çatacaq”.
Qeyd edək ki, “Omoniya" - "Araz-Naxçıvan” matçı avqustun 14-də, saat 21:00-da Nikosiyada keçiriləcək. Komandalar arasında Bakıda baş tutan matçda Kipr təmsilçisi 4:0 hesablı qələbə qazanıb.