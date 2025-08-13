Haqqımızda

"Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu: "İnanıram ki, komandamız sabahkı oyunda istəyinə çatacaq”

"Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu: "İnanıram ki, komandamız sabahkı oyunda istəyinə çatacaq” Çarles Boli: “Futboldur, belə nəticələr olur. Birinci oyunu unutmuşuq. Sabahkı oyunda daha yaxşı nəticə qazanacağımıza ümid edirəm. Düzdür, oyun çətin, gərgin olacaq, ancaq biz hazırıq.
Futbol
13 avqust 2025 20:29
Araz-Naxçıvanın futbolçusu: İnanıram ki, komandamız sabahkı oyunda istəyinə çatacaq”

"Araz-Naxçıvan" "Omoniya" ilə səfər matçında istəyinə çatacaq.

"Report" xəbər verir ki, bunu "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Çarles Boli UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində “Omoniya”ya (Kipr) qarşı keçiriləcək cavab oyunundan əvvəl mətbuat konfransında deyib.

Hücumçu Bakıda keçirilən ilk qarşılaşmanı unutduqlarını söyləyib:

“Futbolda belə nəticələr olur. Birinci oyunu unutmuşuq. Sabahkı matçda daha yaxşı nəticə qazanacağımıza ümid edirəm. Düzdür, görüş çətin, gərgin olacaq, ancaq biz hazırıq".

O, rəqibi yaxşı tanıdığını bildirib:

"Rəqibə qarşı bir neçə dəfə oynamışam. Kiprin ən güclü komandalarından biridir. Lakin inanıram ki, “Araz-Naxçıvan” sabahkı oyunda istəyinə çatacaq”.

Qeyd edək ki, “Omoniya" - "Araz-Naxçıvan” matçı avqustun 14-də, saat 21:00-da Nikosiyada keçiriləcək. Komandalar arasında Bakıda baş tutan matçda Kipr təmsilçisi 4:0 hesablı qələbə qazanıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Araz-Naxçıvanın baş məşqçisi: Omoniya səfərində yaxşı nəticə qazanmaq üçün çalışacağıq
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Omoniya" səfərində yaxşı nəticə qazanmaq üçün çalışacağıq"
13 avqust 2025 20:19
Turan Tovuz futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb
"Turan Tovuz" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb
13 avqust 2025 20:01
Bolqarıstan klubunun futbolçusu: Sabahkı matça tam hazırıq
Bolqarıstan klubunun futbolçusu: "Sabahkı matça tam hazırıq"
13 avqust 2025 19:09
Levskinin baş məşqçisi: Sabahla cavab matçında uğurlu seriyanı davam etdirmək istəyirik
"Levski"nin baş məşqçisi: "Sabah"la cavab matçında uğurlu seriyanı davam etdirmək istəyirik"
13 avqust 2025 19:04
“Neftçi” 2025/2026 mövsümünün startından əvvəl növbəti məşqini keçirib
Foto“Neftçi” 2025/2026 mövsümünün startından əvvəl növbəti məşqini keçirib
13 avqust 2025 18:14
Samir Abasov: “Neftçi”nin mövsümə hazırlığı yüksək səviyyədə keçib
Samir Abasov: “Neftçi”nin mövsümə hazırlığı yüksək səviyyədə keçib"
13 avqust 2025 17:54
“Neftçi”nin baş icraçı direktoru: Komanda yeni mövsümdə kuboklar qazanmaq niyyətindədir
“Neftçi”nin baş icraçı direktoru: "Komanda yeni mövsümdə kuboklar qazanmaq niyyətindədir"
13 avqust 2025 17:46
İspaniya klubu Yunanıstan millisinin qapıçısını icarəyə götürüb
İspaniya klubu Yunanıstan millisinin qapıçısını icarəyə götürüb
13 avqust 2025 17:42
Almaniyalı mütəxəssis Özbəkistan millisinin baş məşqçisi olmaqdan imtina edib
Almaniyalı mütəxəssis Özbəkistan millisinin baş məşqçisi olmaqdan imtina edib
13 avqust 2025 16:33
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Yer aldığımız qrupda ilk iki yerdən birini tutmaq istəyirik
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Yer aldığımız qrupda ilk iki yerdən birini tutmaq istəyirik"
13 avqust 2025 15:37

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi