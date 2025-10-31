"Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Benin millisinə dəvət alıb
31 oktyabr, 2025
- 17:22
"Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Felipe Santos Benin millisinin təlim-məşq toplanışına dəvət alıb.
"Report" xəbər verir ki, o, noyabrın 10-da yeni komandasının Kotonuda təşkil ediləcək hazırlıq prosesinə qoşulacaq.
Benin millisi bir neçə günlük hazırlıqdan sonra Mərakeşin paytaxtı Rabata səfər edəcək. Yarımmüdafiəçi noyabrın 18-də Burkina Faso ilə orada keçiriləcək yoldaşlıq oyununda debüt edə bilər.
Qeyd edək ki, braziliyalı futbolçuya bir müddət əvvəl Benin pasportu təqdim edilib.
