"Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Benin millisinə dəvət alıb

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 17:22
    Araz-Naxçıvanın futbolçusu Benin millisinə dəvət alıb

    "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu Felipe Santos Benin millisinin təlim-məşq toplanışına dəvət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, noyabrın 10-da yeni komandasının Kotonuda təşkil ediləcək hazırlıq prosesinə qoşulacaq.

    Benin millisi bir neçə günlük hazırlıqdan sonra Mərakeşin paytaxtı Rabata səfər edəcək. Yarımmüdafiəçi noyabrın 18-də Burkina Faso ilə orada keçiriləcək yoldaşlıq oyununda debüt edə bilər.

    Qeyd edək ki, braziliyalı futbolçuya bir müddət əvvəl Benin pasportu təqdim edilib.

    "Araz-Naxçıvan" Futbol Benin Felipe Santos

