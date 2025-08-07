Haqqımızda

"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Omoniya" ilə oyun bizim üçün ağır alındı"

"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Omoniya" ilə oyun bizim üçün ağır alındı" "Omoniya" ilə oyun "Araz-Naxçıvan" üçün ağır alınıb.
Futbol
7 avqust 2025 22:20
Araz-Naxçıvanın baş məşqçisi: Omoniya ilə oyun bizim üçün ağır alındı

"Omoniya" ilə oyun "Araz-Naxçıvan" üçün ağır alınıb.

"Report"un məlumatına görə, bunu komandanın baş məşqçisi Elmar Baxşıyev Bakıda Kipr təmsilçisinə dörd cavabsız qolla uduzduqları UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis bildirib ki, belə matçlarda səhvlər nəticəsiz qalmır:

"Ağır matç alındı. Qarşımızdakı rəqibin təcrübəli olduğunu bilirdik. Zəif oynadıq. Qəbul etmək lazımdır. Komanda olaraq düzgün yanaşıb, davam etməliyik".

Baxşıyev ilk gündən bu komandanı daha çox hücumda görmək istədiyini vurğulayıb:

"Bu oyuna hazırlıq da sırf ancaq hücum yönündə deyildi. Komandanı iki fazada hazırlamışdıq. Amma alınmadı. Bəzən onu da qəbul etmək lazımdır ki, istəyirsən, amma alındıra bilmirsən. Bu, elə oyunlardan biri idi ki, nə dəyişiklik etsək də, birinci hissə ikinci yarıdan seçilmədi. Komanda olaraq uduzmuşuq. Bunu qəbul etməliyik".

Mütəxəssis rəqibdən qorxmadıqlarını sözlərinə əlavə edib:

"Bilirdik ki, qarşımızdakı rəqib təcrübəlidir. Bəzən hazırlaşırsan, amma başqa sürprizlər olur. Komanda olaraq ardıcıl qollar buraxandan sonra oyuna qayıtmaqda çətinlik çəkdik. Bu da futbolçularımın zəif çıxışıdırmı? Xeyr. Sadəcə, bəzən istəyirsən, amma alınmır".

Qeyd edək ki, tərəflər arasında cavab görüşü avqustun 14-də Nikosiyada baş tutacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Главный тренер "Араз-Нахчыван": Матч с "Омонией" оказался тяжелым

Ən çox oxunan xəbərlər

Xalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
FotoXalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
1 avqust 2025 14:31
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:11
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:56
Yanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
FotoYanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
1 avqust 2025 10:23
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
1 avqust 2025 15:12
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
2 avqust 2025 18:17
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
2 avqust 2025 17:12
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi