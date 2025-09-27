İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Aqil Nəbiyev: "III MDB Oyunlarında qazandığımız qələbə önəmli idi"

    Futbol
    • 27 sentyabr, 2025
    • 14:59
    Aqil Nəbiyev: III MDB Oyunlarında qazandığımız qələbə önəmli idi
    Aqil Nəbiyev

    Azərbaycanın U-16 millisinin III MDB Oyunlarında qazandığı qələbə önəmli idi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu yığmanın baş məşqçisi Aqil Nəbiyev yer aldığı A qrupunda Tacikistanla oyundan sonra deyib.

    Mütəxəssis vacib qələbə qazandıqlarını deyib:

    "Turnirə qələbə ilə başlamaq xoş haldır. III MDB Oyunlarında hədəfimiz çempionluqdur. Bunun üçün qələbə lazım idi. Rəqib turnirin ən keyfiyyətli komandalarındandır. Önəmli olan öz oyunumuzdur və qələbədir. Bildiyiniz kimi bu gün sentyabrın 27-sidir - Anım Günüdür. Önəmli qələbə idi. Bütün futbol ictimaiyyətini, Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Biz qalib xalqıq. Qol fürsətlərindən istifadə etsəydik, nəticə fərqli olardı. Qolumuzu saymadılar, səbəbini bilmədim"

    O, növbəti, Qırğızıstana qarşı keçirəcəkləri matça da toxunub:

    "Rəqibin bir neçə oyununu izləmişik. Məşqlərimizi buna uyğun keçəcəyik və mütləq qələbə qazanmalıyıq".

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarında futbol yarışlarına oktyabrın 4-də yekun vurulacaq.

